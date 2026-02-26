Коли потрібно більше платити за проїзд?

Більше потрібно платити у випадках, коли багаж пасажира перевищує встановлені габарити, повідомляє ВРУ.

Згідно з законом, правила, щодо ручної поклажі такі:

якщо вага поклажі до 30 кілограмів – доплачувати непотрібно;

за поклажу від 30 до 40 кілограмів доведеться купити додатковий квиток.

У громадському транспорті заборонено перевозити громіздкі речі розміром більш як 100х50х30 сантиметрів, вагою понад 40 кілограмів та довші за 190 сантиметрів. З таким багажем вас можуть не пустити до транспорту або ж попросять покинути його на найближчій зупинці,

– йдеться в законі.

Водночас, як зазначається, контролер може вимагати від вас покинути транспорт, лише після перевірки. Зокрема, якщо будуть проведені заміри рулеткою.

Зауважимо, що частина громадян має право не оплачувати проїзд. Йдеться, зокрема про пенсіонерів. Проте і тут є нюанси:

право на цю пільгу пенсіонер має підтверджувати – завдяки пенсійному посвідченню;

документ потрібно мати при собі, або ж підвантажити його через Дію, повідомляє Пенсійний фонд.

Важливо! Якщо пенсіонер не має пенсійного посвідчення, його можуть зобов'язати оплатити проїзд і навіть сплатити штраф за порушення.

Які нюанси, щодо проїзду з багажем у громадському транспорті потрібно знати?