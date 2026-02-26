Коли потрібно більше платити за проїзд?
Більше потрібно платити у випадках, коли багаж пасажира перевищує встановлені габарити, повідомляє ВРУ.
Згідно з законом, правила, щодо ручної поклажі такі:
- якщо вага поклажі до 30 кілограмів – доплачувати непотрібно;
- за поклажу від 30 до 40 кілограмів доведеться купити додатковий квиток.
У громадському транспорті заборонено перевозити громіздкі речі розміром більш як 100х50х30 сантиметрів, вагою понад 40 кілограмів та довші за 190 сантиметрів. З таким багажем вас можуть не пустити до транспорту або ж попросять покинути його на найближчій зупинці,
– йдеться в законі.
Водночас, як зазначається, контролер може вимагати від вас покинути транспорт, лише після перевірки. Зокрема, якщо будуть проведені заміри рулеткою.
Зауважимо, що частина громадян має право не оплачувати проїзд. Йдеться, зокрема про пенсіонерів. Проте і тут є нюанси:
- право на цю пільгу пенсіонер має підтверджувати – завдяки пенсійному посвідченню;
- документ потрібно мати при собі, або ж підвантажити його через Дію, повідомляє Пенсійний фонд.
Важливо! Якщо пенсіонер не має пенсійного посвідчення, його можуть зобов'язати оплатити проїзд і навіть сплатити штраф за порушення.
Які нюанси, щодо проїзду з багажем у громадському транспорті потрібно знати?
Пасажири мають право везти речі, які відповідають встановленим габаритами. Наприклад, дозволено перевозити санчата, дитячий візок, невеликий садовий інвентар.
Також можна перевозити домашніх тварин, зокрема, котів та собак. Проте і тут є нюанси. Для собаки потрібно мати намордник та повідець.
У випадку, коли ви перевозите тварину, контролер має право вимагати ветеринарні документи. Якщо вони відсутні, вас можуть попросити покинути транспорт уже на наступній зупинці.