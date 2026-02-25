Яку пенсію можуть мати колишні поліціянти?
Пенсійне забезпечення таких працівників відбувається, відповідно до закону України № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Читайте також Саме в цих областях живуть найбагатші пенсіонери України: ви будете вражені
Наразі до структурних підрозділів поліції належать:
- патрульна поліція;
- кримінальна;
- поліція охорони та особливого призначення;
- органи досудового розслідування.
Важливо! Також до цієї структури належать і інші утворення діяльність яких, спрямована на виконання завдань поліції або забезпечення її функціонування. З умови, що такі підрозділи, створені за рішенням керівника поліції, при цьому має відбутися погодження з Міністром внутрішніх справ України.
Пенсії призначаються виключно після звільнення працівника з поліції. У разі повторного вступу на службу – виплата пенсії припиняється. Після повторного звільнення пенсія поновлюється з урахуванням загальної вислуги років на дату останнього звільнення,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Водночас виплата пенсії не припиняється через низку причин, зокрема:
- особа була призвана на військову службу за контрактом;
- або ж прийнята на службу і отримала посаду поліціянту у підрозділі поліції особливого призначення.
Наразі поліціянти мають право отримати пенсію за вислугою років. Така виплата призначається, якщо:
- особа звільнена з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати;
- і при цьому – має вислугу щонайменше 25 календарних років.
Також поліціянт може розраховувати на пенсію за вислугою років, якщо:
- на день звільнення зі служби він сягнув 45-річного віку;
- набув стаж не менш як 25 років;
- при цьому, з вказаної кількості стажу – має бути не менш як 12 років 6 місяців служби в поліції, органах внутрішніх справ або ж – військової служби.
Що важливо знати про призначення пенсії поліціянтам?
Час проходження служби в поліції зараховується не тільки до страхового стажу, а й стажу роботи за спеціальністю та стажу державної служби. До того ж цей період враховується до вислуги років.
Поліціянти мають право не тільки на пенсію за вислугою років. Також вони можуть розраховувати на виплату по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника.