Яку пенсію можуть мати колишні поліціянти?

Пенсійне забезпечення таких працівників відбувається, відповідно до закону України № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Наразі до структурних підрозділів поліції належать:

патрульна поліція;

кримінальна;

поліція охорони та особливого призначення;

органи досудового розслідування.

Важливо! Також до цієї структури належать і інші утворення діяльність яких, спрямована на виконання завдань поліції або забезпечення її функціонування. З умови, що такі підрозділи, створені за рішенням керівника поліції, при цьому має відбутися погодження з Міністром внутрішніх справ України.

Пенсії призначаються виключно після звільнення працівника з поліції. У разі повторного вступу на службу – виплата пенсії припиняється. Після повторного звільнення пенсія поновлюється з урахуванням загальної вислуги років на дату останнього звільнення,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Водночас виплата пенсії не припиняється через низку причин, зокрема:

особа була призвана на військову службу за контрактом;

або ж прийнята на службу і отримала посаду поліціянту у підрозділі поліції особливого призначення.

Наразі поліціянти мають право отримати пенсію за вислугою років. Така виплата призначається, якщо:

особа звільнена з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати;

і при цьому – має вислугу щонайменше 25 календарних років.

Також поліціянт може розраховувати на пенсію за вислугою років, якщо:

на день звільнення зі служби він сягнув 45-річного віку;

набув стаж не менш як 25 років;

при цьому, з вказаної кількості стажу – має бути не менш як 12 років 6 місяців служби в поліції, органах внутрішніх справ або ж – військової служби.

Що важливо знати про призначення пенсії поліціянтам?