Когда нужно больше платить за проезд?

Больше нужно платить в случаях, когда багаж пассажира превышает установленные габариты, сообщает ВРУ.

Согласно закону, правила, относительно ручной клади следующие:

если вес поклажи до 30 килограммов – доплачивать не нужно;

за поклажу от 30 до 40 килограммов придется купить дополнительный билет.

В общественном транспорте запрещено перевозить громоздкие вещи размером более 100х50х30 сантиметров, весом более 40 килограммов и длиннее 190 сантиметров. С таким багажом вас могут не пустить в транспорт или же попросят покинуть его на ближайшей остановке,

– говорится в законе.

В то же время, как отмечается, контроллер может требовать от вас покинуть транспорт, только после проверки. В частности, если будут проведены замеры рулеткой.

Заметим, что часть граждан имеет право не оплачивать проезд. Речь идет, в частности о пенсионерах. Однако и здесь есть нюансы:

право на эту льготу пенсионер должен подтверждать – благодаря пенсионному удостоверению;

документ нужно иметь при себе, или же подгрузить его через Дию, сообщает Пенсионный фонд.

Важно! Если пенсионер не имеет пенсионного удостоверения, его могут обязать компенсировать проезд и даже оплатить штраф за нарушение.

Какие нюансы, по проезду с багажом в общественном транспорте нужно знать?