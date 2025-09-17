Укр Рус
17 вересня, 22:04
ФРС знизила ставку, яка впливає на вартість долара

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, щоб підтримати ринок праці та зменшити інфляційний тиск.
  • Економічні прогнози ФРС показують, що інфляція у 2025 році може скласти 3%, безробіття залишиться на рівні 4,5%, а економічне зростання - 1,6%.

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставки на 25 базисних пунктів. Таке рішення підтримала більшість посадовців Центрального банку.

Центробанк США знизив ставку

Разом з тим  деякі аналітики припускають, що нові члени правління ФРС, лояльні до Трампа, можуть наполягати на глибшому зниженні у 0,50 відсоткових пунктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Поступово планується також знижувати вартість запозичень до кінця 2025 року. Федеральна резервна система у середу, 17 вересня, ухвалила рішення про зниження на чверть процентного пункту. 

Цей крок отримав підтримку більшості призначенців президента Дональда Трампа до Центрального банку, 
– йдеться в повідомленні.

Зниження процентної ставки допоможе підтримати ослаблений ринок праці та зменшити інфляційний тиск, з урахуванням тарифних кроків уряду. Водночас, коли ФРС знижує процентні ставки, то зазвичай слабшає долар.

Наразі політики США, які перебувають на середньому рівні очікують, що:

  • інфляція у 2025 році закінчиться на рівні 3%. Це значно вище цільового показника Центрального банку;
  • прогноз щодо безробіття також залишається на рівні 4,5%;
  • прогноз щодо економічного зростання дещо зріс до рівня 1,6%.

Варто зазначити! Найсвіжіші економічні прогнози ФРС покажуть наскільки регулятор може знижувати ставки найближчим часом, враховуючи стан ринку праці.

Про зниження процентних ставок говорили раніше: що відомо?

  • Співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін у своєму прогнозі для 24 Каналу писав, що за рік провідні центральні банки завершать цикл підвищення ставок і перейдуть до їхнього поступового зниження. Це своєю чергою має сприяти пожвавленню економічної активності.

  • Аналітики Goldman Sachs прогнозували три зниження ставок ФРС у 2025 році: у липні, вересні й листопаді.