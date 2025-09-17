ФРС снизила ставку, которая влияет на стоимость доллара
- Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, чтобы поддержать рынок труда и уменьшить инфляционное давление.
- Экономические прогнозы ФРС показывают, что инфляция в 2025 году может составить 3%, безработица останется на уровне 4,5%, а экономический рост - 1,6%.
Федеральная резервная система США снизила процентную ставки на 25 базисных пунктов. Такое решение поддержало большинство должностных лиц Центрального банка.
Центробанк США снизил ставку
Вместе с тем некоторые аналитики предполагают, что новые члены правления ФРС, лояльные к Трампу, могут настаивать на более глубоком снижении в 0,50 процентных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Доллар в зоне риска: почему инвесторы массово защищают свои активы
Постепенно планируется также снижать стоимость заимствований до конца 2025 года. Федеральная резервная система в среду, 17 сентября, приняла решение о снижении на четверть процентного пункта.
Этот шаг получил поддержку большинства назначенцев президента Дональда Трампа в Центральный банк,
– говорится в сообщении.
Снижение процентной ставки поможет поддержать ослабленный рынок труда и уменьшить инфляционное давление, с учетом тарифных шагов правительства. В то же время, когда ФРС снижает процентные ставки, то обычно ослабевает доллар.
Сейчас политики США, которые находятся на среднем уровне ожидают, что:
- инфляция в 2025 году закончится на уровне 3%. Это значительно выше целевого показателя Центрального банка;
- прогноз по безработице также остается на уровне 4,5%;
- прогноз по экономическому росту несколько вырос до уровня 1,6%.
Стоит отметить! Самые свежие экономические прогнозы ФРС покажут насколько регулятор может снижать ставки в ближайшее время, учитывая состояние рынка труда.
О снижении процентных ставок говорили раньше: что известно?
Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин в своем прогнозе для 24 Канала писал, что через год ведущие центральные банки завершат цикл повышения ставок и перейдут к их постепенному снижению. Это в свою очередь должно способствовать оживлению экономической активности.
Аналитики Goldman Sachs прогнозировали три снижения ставок ФРС в 2025 году: в июле, сентябре и ноябре.