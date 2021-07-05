За цей час особистий капітал Джеффа Безоса виріс на 12 425% – на 196 мільярдів доларів. Сьогодні його статки оцінюють у 202 мільярди доларів, і Безос є найбагатшою людиною у світі.

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Скільки заробив Джефф Безос завдяки Amazon

У 1998 році Джефф Безос вперше потрапив до престижного рейтингу Forbes з капіталом 1,6 мільярда доларів, після того, як Amazon став продавати книги в Інтернеті. Тоді середня ціна акцій Amazon коливалася на рівні 7,47 долара. За даними Nasdaq, сьогодні ціна цінних паперів компанії виросла до 3 510 доларів за актив. Протягом наступних двох десятиліть гігант активно завойовував різні сектори ринку:

Запуск сервісу Prime у 2005 році;

Створення підрозділу хмарних обчислень Amazon Web Services у 2006 році (зараз цей підрозділ приносить найбільші прибутки компанії);

У 2017 році компанія відкрила магазин Whole Food;

Amazon придбала компанію Ring у 2018 році, яка займається охороною будинків та розумними будинками.

Попри низку перешкод цінні папери Amazon продовжували стрімко зростати в ціні, і відповідно зростали й статки Безоса. Бізнесмен став найбагатшою людиною у світі у 2018 році, коли його капітал з 81,5 мільярда доларів у 2017 році за рік зріс до 160 мільярдів доларів. Він випередив Білла Гейтса, Воррена Баффета і Марка Цукерберга. З того часу він залишається на вершині престижного рейтингу. Пандемія коронавірусу допомогла активам гіганта досягти нових висот.

Історія успіху Джеффа Безоса: дивитися відео

Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск ненадовго обігнав Безоса у січні цього року, а очільник французької компанії LVMH Бернар Арно зумів випередити американця цього травня, але невдовзі засновник Amazon знову повернувся на перше місце. З 2019 року капітал Джеффа Безоса виріс на 73% – попри те, що він віддав чверть своїх акцій Amazon колишній дружині Маккензі Скотт після розлучення.

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За даними Forbes, приблизно 90% багатства мільярдера – майже 176 мільярдів доларів – це 10% його акцій Amazon. Решта його капіталу розподіляється між його інвестиціями в ракетну компанію Blue Origin, різні будинки по всій країні, газетою Washington Post та безліччю інвестицій. Відомо, що він вклав кошти у два десятки технологічних та біотехнологічних компаній. Протягом років Безос продав акцій Amazon на суму майже 27 мільярдів доларів (до оподаткування), залишивши десятки мільярдів, щоб витрачати у майбутньому.

Джефф Безос й надалі буде головою Amazon, тоді як обов'язки генерального директора буде виконувати Енді Ясси, який почав працювати у компанії у 1997 році. Натомість мільярдер має намір зосередити свою увагу на інших проєктах. Зокрема, йдеться про благодійні організації Bezos Day One Fund і Bezos Earth Fund та комерційну космічну компанію Blue Origin.

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