ChatGPT може підвищити точність прогнозів для інвесторів, – нове дослідження експертів з США

Поява ChatGPT буквально спричинила фурор у світі. Цю технологію на базі штучного інтелекту намагаються адаптувати у багатьох сферах. Вчені з університету у Флориді вивчили це питання у контексті фондового ринку.

Згідно з новим дослідженням професорів, які працюють у галузі фінансів, потенційна цінність ChatGPT – передбачувати зміни на фондовій біржі.

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ChatGPT та світові біржі

У рамках дослідження вивчили понад 50 тисяч заголовків новин з жовтня 2021 року про публічні компанії. Ці дані передавали чат-боту, який їх опрацював та оцінював відповідність даних у матеріалі та цін на активи.

Таким чином, виявили досить позитивну кореляцію між оцінками ChatGPT та показниками акцій компаній, які аналізували, наступного дня. Компанії з вищими оцінками від чату зазвичай мали кращі прибутки, ніж компанії з менш позитивними показниками.

Ба більше! Згідно з результатами дослідження, ChatGPT перевершив традиційні методи аналізу, у рамках яких також використовують дані з новин та соціальних мереж для формування прогнозу щодо потенційного руху активів. Також ChatGPT назвав перелік професій, які будуть найбільш перспективними у майбутньому.

Дослідники заявили, що використання ChatGPT або інших схожих функцій під час ухвалення рішень, які пов'язані з інвестиціями, найімовірніше, призведе до появи більш точних прогнозів, а також підвищити ефективність торгових стратегій.

Попри потужні перспективи прогнозування прибутковості ринку існують певні побоювання щодо ризиків, якщо цей інструмент не надасть настільки точних та правильних даних, які очікували. Нагадаємо, що 24 канал "розпитав" ChatGPT про економічні прогнози на 2023 рік.