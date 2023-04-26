ChatGPT может повысить точность прогнозов для инвесторов, – новое исследование экспертов из США

Появление ChatGPT буквально произвело фурор в мире. Эту технологию на базе искусственного интеллекта пытаются адаптировать во многих областях. Ученые из университета во Флориде изучили этот вопрос в контексте фондового рынка.

Согласно новому исследованию профессоров, работающих в области финансов, потенциальная ценность ChatGPT – предполагать изменения на фондовой бирже.

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ChatGPT и мировые биржи

В рамках исследования изучили свыше 50 тысяч заголовков новостей с октября 2021 года о публичных компаниях. Эти данные передавали чат-боту, который их обработал и оценивал соответствие данных в материале и ценам на активы.

Таким образом, выявили достаточно положительную корреляцию между оценками ChatGPT и показателями акций анализируемых компаний, на следующий день. Компании с более высокими оценками от чата обычно имели лучшие прибыли, чем компании с менее положительными показателями.

Более того! Согласно результатам исследования, ChatGPT превзошел традиционные методы анализа, в рамках которых также используются данные из новостей и социальных сетей для формирования прогноза потенциального движения активов. Также ChatGPT назвал список профессий, которые будут наиболее перспективны в будущем.

Исследователи заявили, что использование ChatGPT или других подобных функций при принятии решений, связанных с инвестициями, скорее всего, приведет к появлению более точных прогнозов, а также повысит эффективность торговых стратегий.

Несмотря на мощные перспективы прогнозирования прибыльности рынка, существуют определенные опасения относительно рисков, если этот инструмент не предоставит столь точные и правильные данные, которые ожидали. Напомним, что 24 канал "спросил" ChatGPT об экономических прогнозах на 2023 год.