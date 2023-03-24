Рекордне значення Індексу жадібності та страху з 2021 року: про що це свідчить

Цього тижня зафіксували рекордне зростання Індексу жадібності та страху. Що це означає та якого сектору стосується цей показник – далі у матеріалі.

У вівторок, 21 березня, Індексу жадібності та страху досягнув значення 68, що є найкращим його результатом з листопада 2021 року. Нагадаємо, тоді біткойн зафіксував свій історичний ціновий максимум. Йдеться про майже 69 тисяч доларів за монету.

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Що це означає для ринку криптовалют

Річ у тому, що інвестори більш оптимістично оцінюють потенціал біткойна на ринку. Одна з головних підстав для цього – стрімке подорожчання криптовалюти з початку 2023 року. Для прикладу, за цей період ціна монети зросла на понад 66%.

Що таке Індексу жадібності та страху Це показник, за допомогою якою аналізують настрої інвесторів, трейдерів та інших користувачів стосовно флагмана ринку криптовалют – біткойна. Індекс вимірює дві основні емоції, які впливають на настрої учасників ринку, а також впливають на продаж чи купівлю цифрових монет.

Така динаміка біткойна свідчить про початок активної діяльності інвесторів-биків, які працюють за таким алгоритмом:

Купують актив (акції, криптовалюти тощо);

Чекають його зростання;

Продають активи після того, як він сягне максимальних рівнів.

Прогнози та актуальні позиції біткойна

Значення Індексу страху та жадібності 68 свідчить, що більшість учасників ринку прогнозують подальше зміцнення позицій біткойна на ринку. Ба більше, за останній місяць ця криптовалюта зафіксувала кілька суттєвих рекордів:

13 березня вартість цифрової монети зросла відразу на 17%;

вартість цифрової монети зросла відразу на 17%; Цьому сприяла оперативна реакція американських регуляторів на крах банку Silicon Valley Bank та запевнення компанії Circle, що вони мають доступ до депозитних коштів;

та запевнення компанії Circle, що вони мають доступ до депозитних коштів; 20 березня курс біткойна встановив найкращий результат за останні 9 місяців на тлі проблем у класичній банківській системі.

На момент створення цього матеріалу, ціна біткойна коливається на рівні 28 058 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 542, 25 мільярда доларів. З січня 2023 року вартість цифрової монети зросла на 68,03%, інформує CoinDesk.

Крім того, низка експертів поділилися новими позитивними прогнозами щодо курсу біткойна: