Біткойн на шляху до забуття, – у Європейському центробанку назвали ключові причини

Європейський центральний банк оприлюднив дуже похмурим прогнозом для головної криптовалюти у світі. Йдеться про біткойн. Більше про це – читайте далі.

Генеральний директор Європейського центрального банку Ульріх Біндзайл та аналітик Юрген Шафф вважають, що біткойн прямує до забуття. Цю думку вони оприлюднили у звіті під назвою "Останній рубіж біткойна".

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Прогноз для біткойна від Європейського центробанку

Вони вважають, що незначна стабілізація цін на ринку криптовалют минулого тижня свідчить про штучний створений останній подих перед шляхом до забуття. Йдеться про зміцнення курсу біткойна до максимуму за 2 тижні на рівні 17 тисяч доларів за монету.

І це було очевидно ще до краху FTX, який призвів до обвалу біткойна нижче 16 тисяч доларів за монету,

– вказали вони у блозі.

Прогноз від чиновників Європейського центрального банку оприлюднили у дуже важливий період для ринку криптовалют, оскільки індустрія потрохи оговтується від стрімкого колапсу криптобіржі FTX, яку раніше оцінювали у 32 мільярди доларів. Також ударом для цієї сфери у 2022 році стали такі фактори:

Монетарна політика багатьох центробанків у світі в основному через високий рівень інфляція;

Прогнози щодо початку глобальної рецесії;

Втрата апетиту до ризику серед інвесторів, які почали активно вносити зміни до своїх портфелів.

Це не вперше в Європейському центральному банку критикують криптовалюти. Президентка Європейського центробанку Крістін Лагард вважає , що цифрові монети загалом "не вартують нічого".

Біндзайл та Шафф з ЄЦБ зауважили, що біткойн не підходить ні для інвестицій, ні як постійний засіб платежу. До недоліків експерти віднесли:

Складність та дорожнечу транзакцій;

Спекулятивний курс криптовалюти, яку навіть під час криптозими продовжують накачувати грошима;

Біткойн нічого не генерує – фінансові потоки, дивіденди, монету не можна використати як товар.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 17 310 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 332,43 мільярда доларів, згідно з даними CoinDesk. Максимально цифрова монета коштувала майже 69 тисяч доларів, проте з початку 2022 року вона подешевшала майже на 63%.