Биткоин на пути к забвению, – в Европейском центробанке назвали ключевые причины

Европейский центральный банк обнародовал очень мрачным прогнозом для главной криптовалюты в мире. Речь идет о биткоине. Больше об этом – читайте дальше.

Генеральный директор Европейского центрального банка Ульрих Биндзайл и аналитик Юрген Шафф считают, что биткоин на пути к забвению. Это мнение они обнародовали в отчете под названием "Последний рубеж биткоина".

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Прогноз для биткоина от Европейского центробанка

Они считают, что незначительная стабилизация цен на рынке криптовалют на прошлой неделе свидетельствует об искусственном созданном последнем дыхании перед путем к забвению. Речь идет об укреплении курса биткоина до максимума за 2 недели на уровне 17 тысяч долларов за монету.

И это было очевидно еще до краха FTX, приведшего к обвалу биткоина ниже 16 тысяч долларов за монету,

– указали они в блоге.

Прогноз от чиновников Европейского центрального банка обнародовали в очень важный период для рынка криптовалют, поскольку индустрия понемногу приходит в себя от стремительного коллапса криптобиржи FTX, которую раньше оценивали в 32 миллиарда долларов. Также ударом для этой сферы в 2022 году стали следующие факторы:

Монетарная политика многих центробанков в мире в основном из-за высокого уровня инфляции;

Прогнозы по поводу начала глобальной рецессии;

Утрата аппетита к риску среди инвесторов, которые начали активно вносить изменения в свои портфели.

Это не впервые в Европейском центральном банке критикуют криптовалюты. Президент Европейского центробанка Кристин Лагард считает , что цифровые монеты в целом "не стоят ничего".

Биндзайл и Шафф из ЕЦБ отметили, что биткоин не подходит ни для инвестиций, ни как постоянное средство платежа. К недостаткам эксперты отнесли:

Сложность и дороговизну транзакций;

Спекулятивный курс криптовалюты, которую даже во время криптозимы продолжают накачивать деньгами;

Биткоин ничего не генерирует – финансовые потоки, дивиденды, монету нельзя использовать как товар.

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 17 310 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 332,43 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk. Максимально цифровая монета обошлась почти в 69 тысяч долларов, однако с начала 2022 года она подешевела почти на 63%.