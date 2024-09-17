Роберт Кійосакі назвав активи, які почнуть "вибухово" дорожчати у найближчому майбутньому

Автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі поділився новим прогнозом для низки відомих активів. Це пов'язано з ймовірними планами центрального банку США.

Прогноз для золота, срібла та біткойна від Роберта Кійосакі

Роберт Кійосакі вважає, що найближчим часом варто очікувати стрімкого зростання цін на золото, срібло та біткойн. За його словами, зростання цін буде "вибуховим". Він навіть порадив інвесторам вкладати кошти у вище згадані активи до того, як Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки.

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Кійосакі вважає, що чимало учасників ринку будуть фіксувати втрати, коли Федеральна резервна система США почне змінювати монетарну політику. За його словами, на ринки чекає продаж облігації США. Ба більше, Кійосакі назвав ці цінні папери фальшивими активами. Нагадаємо, що на початку вересня Роберт Кійосакі прогнозував найбільший фінансовий крах в історії людства.

Важливо! Федеральний резерв має провести чергове засідання 18 вересня 2024 року. Інформація про це вказана у на офіційному сайті американського регулятора. На цій зустрічі, як очікують, центробанк нарешті оголосить про початок зниження ключових ставок у США.

Крім того, він прогнозує, що інвестори та трейдери звернуть увагу на, за його словами, реальні активи. У розумінні Кійосакі це золото, срібло та біткойн. Автор бестселера та підприємець, особистий борг, якого перевищує 1 мільярд доларів, прогнозує зростання капіталів людей з вище згаданими активами.