Роберт Кийосаки назвал активы, которые начнут "взрывообразно" дорожать в ближайшем будущем

Автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки поделился новым прогнозом для ряда известных активов. Это связано с вероятными планами центрального банка США.

Прогноз для золота, серебра и биткоина от Роберта Кийосаки

Роберт Кийосаки считает, что в ближайшее время стоит ожидать стремительного роста цен на золото, серебро и биткоин. По его словам, рост цен будет "взрывным". Он даже посоветовал инвесторам вкладывать средства в выше упомянутые активы до того, как Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки.

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Кийосаки считает, что многие участники рынка будут фиксировать потери, когда Федеральная резервная система США начнет менять монетарную политику. По его словам, рынки ждет продажа облигации США. Более того, Кийосаки назвал эти ценные бумаги фальшивыми активами. Напомним, что в начале сентября Роберт Кийосаки прогнозировал крупнейший финансовый крах в истории человечества.

Важно! Федеральный резерв должен провести очередное заседание 18 сентября 2024 года. Информация об этом указана в на официальном сайте американского регулятора. На этой встрече, как ожидают, центробанк наконец объявит о начале снижения ключевых ставок в США.

Кроме того, он прогнозирует, что инвесторы и трейдеры обратят внимание на, по его словам, реальные активы. В понимании Кийосаки, это золото, серебро и биткоин. Автор бестселлера и предприниматель, личный долг, которого превышает 1 миллиард долларов, прогнозирует рост капиталов людей с выше упомянутыми активами.