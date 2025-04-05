Експерти прогнозують значні коливання: чого чекати від ціни нафти Brent у 2025 – 2026 роках

У США очікують, що ціна нафти Brent у середині 2025 року зросте, але на в наступному році динаміка зміниться. На ринок будуть впливати відразу декілька факторів, які виділили експерти.

Прогноз цін на нафту

Очікують, що до середини 2025 року світовий ринок нафти буде залишатися відносно напруженими. Водночас у наприкінці року прогнозують поступове збільшення запасів нафти, пише 24 Канал з посиланням на Управління енергетичної інформації США.

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Експерти у США вважають, що у другому кварталі поточного року можна очікувати зменшення запасів нафти. Серед причин вони виділяють – зменшення обсягів видобування нафти у Венесуелі та Ірані. Нагадаємо, що Трамп запровадив тарифи для усіх країн, які купують нафту у Венесуелі, а також заявив, що готовий тиснути на Іран через його ядерну програму.

Відтак спотова ціна нафти Brent, яка є еталонним брендом на ринку, зросте з 70 доларів за барель до 75 доларів за барель до третього кварталу 2025 року. Водночас наприкінці року очікують зростання запасів нафти, що чинитиме тиск на ціни на нафту в кінці 2025 року та на початку 2026 року.

Крім того, прогнозують, що країни ОПЕК+ будуть згортати програму скорочення обсягів видобування нафти, тоді як країни, які не входять в ОПЕК, будуть збільшувати видобуток. Через це прогнозують, що ціна нафти Brent в середньому впаде до 68 доларів за барель у 2026 році.