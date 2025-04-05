Прогноз цен на нефть

Ожидается, что до середины 2025 года мировой рынок нефти будет оставаться относительно напряженным. В то же время в конце года прогнозируют постепенное увеличение запасов нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на Управление энергетической информации США.

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Эксперты в США считают, что во втором квартале текущего года можно ожидать уменьшения запасов нефти. Среди причин они выделяют – уменьшение объемов добычи нефти в Венесуэле и Иране. Напомним, что Трамп ввел тарифы для всех стран, которые покупают нефть в Венесуэле, а также заявил, что готов давить на Иран из-за его ядерной программы.

Поэтому спотовая цена нефти Brent, которая является эталонным брендом на рынке, вырастет с 70 долларов за баррель до 75 долларов за баррель до третьего квартала 2025 года. В то же время в конце года ожидают роста запасов нефти, что окажет давление на цены на нефть в конце 2025 года и в начале 2026 года.

Кроме того, прогнозируют, что страны ОПЕК+ будут сворачивать программу сокращения объемов добычи нефти, тогда как страны, которые не входят в ОПЕК, будут увеличивать добычу. Из-за этого прогнозируют, что цена нефти Brent в среднем упадет до 68 долларов за баррель в 2026 году.