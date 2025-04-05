Прогноз цін на нафту

Очікують, що до середини 2025 року світовий ринок нафти буде залишатися відносно напруженими. Водночас у наприкінці року прогнозують поступове збільшення запасів нафти, пише 24 Канал з посиланням на Управління енергетичної інформації США.

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Експерти у США вважають, що у другому кварталі поточного року можна очікувати зменшення запасів нафти. Серед причин вони виділяють – зменшення обсягів видобування нафти у Венесуелі та Ірані. Нагадаємо, що Трамп запровадив тарифи для усіх країн, які купують нафту у Венесуелі, а також заявив, що готовий тиснути на Іран через його ядерну програму.

Відтак спотова ціна нафти Brent, яка є еталонним брендом на ринку, зросте з 70 доларів за барель до 75 доларів за барель до третього кварталу 2025 року. Водночас наприкінці року очікують зростання запасів нафти, що чинитиме тиск на ціни на нафту в кінці 2025 року та на початку 2026 року.

Крім того, прогнозують, що країни ОПЕК+ будуть згортати програму скорочення обсягів видобування нафти, тоді як країни, які не входять в ОПЕК, будуть збільшувати видобуток. Через це прогнозують, що ціна нафти Brent в середньому впаде до 68 доларів за барель у 2026 році.