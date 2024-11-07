Дональд Трамп може обвалити ринок нафти

Дональд Трамп, який виграв президентські вибори у США, заявив, що має серйозні плани щодо нафтового сектору. Політик заявив у першій промові після перемоги про старт масової розробки нафтових свердловин у країні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Зокрема, Трамп заявив, що у США буде більше чорного золота, ніж у будь-якої іншої країни у світі. Він додав, що Штати випередять за цим показником Саудівську Аравію та Росію. Слова Трампа спровокували знецінення нафти Brent на 2%.

До теми! США видобувають найбільше нафти у світі. Йдеться про 12,9 мільйона барелів в день. Американці очолюють цей рейтинг шостий рік поспіль, згідно з даними Управління енергетичної інформації (EIA).

Реакція Росії на плани Трампа щодо нафти

Водночас у Росії уже остерігаються наслідків президентства Дональда Трампа для ринку нафти. Олігарх Олег Дерипаска заявив, що до травня 2025 року ціни на нафту можуть обвалитися до 50 доларів за барель. Про це пишуть російські ЗМІ.

Додамо, що це на 10 доларів менше за цінову стелю, яку встановили країни G7 для російської нафти. Нагадаємо, що для Росії – доходи від продажу нафти відіграють дуже важливу роль, адже вони складають левову частку державного бюджету.