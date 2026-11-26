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Чому нафта може подешевшати у 2027 році

У коментарі 24 Каналу директор Smart Corporate Service LTD, доктор економічних наук Олена Нусінова розповіла, що на глобальному ринку поступово формуються передумови для надлишку сировини. Цю тенденцію підтверджують прогнози як фінансових аналітиків, так і міжнародних енергетичних організацій.

Зокрема, за оцінками Goldman Sachs, у прийдешньому році світова пропозиція перевищуватиме попит приблизно на 2 мільйони барелів на добу. Середню вартість нафти марки Brent очікують на рівні 88 доларів за барель із можливим зниженням до 78 доларів наприкінці 2027 року. Порівняно з котируваннями на рівні близько 95 доларів у листопаді це означатиме здешевлення майже на 18%.

Зміну ринкового балансу прогнозує і Міжнародне енергетичне агентство: вже у четвертому кварталі 2026 року надлишок сировини сягне 1,7 мільйона барелів на добу. "Тобто йдеться не про короткострокове коливання цін, а про можливий перехід від дефіциту до профіциту на глобальному ринку", – підсумувала експертка.

Що визначатиме ситуацію на світовому ринку

Окремо варто звернути увагу на Китай, економіка якого протягом останніх двох десятиліть була одним із головних джерел зростання світового попиту на "чорне золото". Утім, розвиток електромобільного транспорту, зміни в енергетичному балансі та уповільнення промислової активності впливають на цю тенденцію.

Цікаво! За підрахунками Goldman Sachs, лише скорочення споживання автомобільного пального в цій азійській країні здатне зменшити потребу в нафті приблизно на 400 тисяч барелів на добу.

Водночас вагомим чинником ціноутворення залишається геополітична ситуація. Значною мірою висока вартість нафти у 2026 році була пов'язана з конфліктом на Близькому Сході та ризиками для постачання через Ормузьку протоку. У разі стабілізації відповідна премія поступово зникатиме з котирувань, однак нове загострення здатне миттєво змінити очікування інвесторів.

Що це означатиме для України

Попри сприятливі глобальні очікування на 2027 рік, автоматичного зниження роздрібної вартості бензину в Україні чекати не варто. Оскільки наша держава купує готові нафтопродукти за кордоном, ключове значення має стан європейських НПЗ, дефіцит їхніх потужностей і витрати на транспортування.

Не менш важливими чинниками є валютний курс і податкова політика. Так, навіть падіння світових цін на 15% українські споживачі ризикують практично не відчути, якщо гривня девальвуватиме, а акцизне навантаження зростатиме.

Щоправда, дешевше "чорне золото" має значення не лише для автомобілістів. У масштабах світової економіки це один із чинників послаблення інфляційного тиску, скорочення виробничих і транспортних витрат. Для України, де через війну логістика залишається дорогою, такий ефект був би особливо важливим.

Наостанок експертка зауважила, що говорити про початок тривалого періоду низьких цін на нафту поки зарано. Попри зміну співвідношення попиту та пропозиції, геополітичні ризики залишаються надзвичайно високими.