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Як Іран планує протидіяти США

Під час щотижневої пресконференції в понеділок, 23 листопада, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї озвучив офіційну позицію Тегерана, передає агентство Reuters. За словами посадовця, влада розцінює дії американського флоту не просто як економічні обмеження, а як акт військової агресії.

Ми, безумовно, не терпітимемо й використаємо всі інструменти, аби протистояти агресії з боку США… Іран має право застосовувати будь-які доступні засоби для власного захисту– наголосив Есмаїл Багаї.

До слова, вперше американці запровадили морську блокаду експорту іранського "чорного золота" 13 квітня, однак у червні скасували її після досягнення попередніх домовленостей із супротивником. Щоправда, переговори завершилися безрезультатно, тож Вашингтон відновив обмеження вже 14 липня.

Відтоді помітні обсяги постачання сировини з Ірану скоротилися майже до нуля. Утім, минулого тижня сервіс TankerTrackers.com повідомив про танкер, який завантажував нафту в Перській затоці шляхом перевалки з одного судна на інше. Він може стати першим, кому вдасться вивезти її після поновлення блокади. Водночас речник іранського відомства назвав подібні повідомлення спекуляціями.

Важливо! Тегеран наполягає, що контролює судноплавство через стратегічно важливу Ормузьку протоку й відновить вільний прохід "в найкоротші терміни" лише після виконання американською стороною низки вимог, серед яких – припинення бойових дій, скасування блокади та санкцій.

Де розташована Ормузька протока: дивіться на карті

Що натомість кажуть у США

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю CNBC окреслив результати операції "Економічний вигнанець". Вашингтону нібито вдалося фактично зупинити морські постачання іранської сировини, і світ здатний обійтися без неї.

Уперше за всю історію нафтовидобутку в Ірані в морі немає жодного танкера з його нафтою. Тож ніхто не може її придбати– заявив американський чиновник.

Окрім того, він розкрив деякі подробиці переговорів США, Китаю та Росії. Зокрема, сторони буцімто дійшли згоди, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а свобода судноплавства через Ормузьку протоку має залишатися пріоритетом.