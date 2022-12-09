За словами глави банку JPMorgan, наразі споживачі та компанії перебувають на хороших позиціях. Проте він попереджає, що це навряд чи триватиме довго.

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Гендиректор JPMorgan прогнозує рецесію

Дімон додав, що споживачі витрачають цього року на 10% більше, ніж у 2021 році завдяки надлишковим 1,5 трильйона доларів, які вони отримали у рамках програм з фінансовим стимулам від уряду під час пандемії коронавірусу.

Інфляція руйнує все, про що щойно сказав. І цей 1,5 трильйона доларів закінчиться десь у середині наступного року,

– заявив банкір.

Далі – більше! Джеймі Дімон вважає, що в майбутньому ці тенденції можуть підірвати економіку США та спровокувати легку або сильну рецесію. Генеральний директор JPMorgan вже не вперше робить тривожні заяви про економічну ситуацію. Зокрема, у червні 2022 року він повідомив про підготовку свого банку до економічного урагану на горизонті. Серед основних причин:

Повномасштабна війна Росії проти України;

Відмова Федеральної резервної системи США від програми придбання облігацій.

Факти про Джеймі Дімона та банк: