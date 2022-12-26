Ілон Маск повернувся до неймовірних прогнозів для Tesla та назвав конкретний термін

Відомий мільярдер та бізнесмен Ілон Маск вважає, що компанія Tesla має потенціал для реальної конкуренції з такими гігантами, як Apple та Saudi Aramco.

Схоже, що Ілон Маск вирішив відреагувати на критику навіть найбільш відданих акціонерів виробника електрокарів. Нагадаємо, що у 2022 році акції Tesla впали в ціні на понад 50%, тоді як експерти бачать потенціал для ще більшого падіння.

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Важливу роль у процесі знецінення відіграла компанія Twitter, а точніше придбання цієї соціальної мережі Ілоном Маском за 44 мільярди доларів. Додамо, що мільярдер нарешті ухвалив рішення про покидання посади генерального директора Twitter.

Прогноз Маска для Tesla

Бізнесмен заявив, що все ще вірить в ідею про неймовірні успіхи виробника електрокарів у майбутньому. Він повторив свій прогноз озвучений кілька місяців тому. На його думку, Tesla має всі шанси стати лідером у світі за ринковою капіталізацією.

На сьогодні цей статус належить компанії Apple, другу та третю сходинки займають Saudi Aramco та Microsoft відповідно. Згідно з даними порталу Global Ranking, ринкова капіталізація цих компаній наразі зупинилася на таких рівнях відповідно:

Apple – 2,09 трильйона доларів; Saudi Aramco – 1,8 трильйона доларів; Microsoft – 1,7 трильйона доларів.

Зараз я вважаю, що ми можемо набагато перевершити поточну ринкову капіталізацію Apple. Ба більше, я бачу потенціал, який допоможе Tesla коштувати більше ніж Apple та Saudi Aramco разом,

– сказав Маск кілька місяців тому.

Далі бізнесмен заявив, що його слова не означають на 100%, що цей сценарій стане реальністю, чи що це буде легко. Навпаки він наполягає, що цей шлях буде складним та вимагатиме багато зусиль.

Зміни на ринку та нова заява Маска

Після попереднього прогнозу мільярдера щодо Tesla ситуації на ринку для компанії суттєво змінилася. Акції компанії істотно обвалилися в ціні. На цю мить ринкова капіталізація становить всього 388,87 мільярда доларів, за даними Global Ranking.

Натомість Маск не змінив своєї думки щодо майбутнього виробника електрокарів. За його словами, він досі впевнений, що Tesla може стати найдорожчою компанією світу протягом наступних

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, акції виробника електрокарів торгуються на ринку за ціною на рівні 123,15 долара за штуку, інформує Yahoo!Finance. Ба більше, недавно Ілон Маск повідомив, що не планує продавати акції Tesla протягом наступних двох років.