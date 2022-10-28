Нагадаємо, що Ілон Маск планував купити Twitter ще на початку цього року. Проте у липні він повідомив про зміну своїх намірів. Але в ж таки історія завершилася саме придбанням соцмережі.

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Реакція ринку

На момент створення цього матеріалу, акції компанії Twitter торгуються за ціною на рівні 53,70 долара за штуку, за даними Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація соцмережі становить 41,09 мільярда доларів.

З початку торгів цінні папери компанії подорожчали на 0,66%. Додамо, що акції загалом завжди позитивно реагували на новини про плани Маска щодо придбання компанії.

До теми! Раніше повідомляли, що Ілон Маск оплатить більшу частину з 44 мільярдів доларів у рамках угоди з придбання Twitter, продавши свою частку акцій виробника електромобілів Tesla.

Капітал Ілона Маска

Видання Forbes оцінює капітал Ілона Маска у 221,5 мільярда доларів США. Ця цифра виросла на 330 мільйонів доларів у порівнянні з попереднім днем. Бізнесмен залишається найбагатшою людиною у світі.

Водночас за версією Bloomberg, статки Маска становлять 212 мільярдів доларів. У рамках останнього коригування цей показник збільшився на 357 мільйонів доларів або 0,2%. Проте з початку року він втратив 58,6 мільярда доларів (21,7%). Його головний актив – це акції Tesla.