Долар знову по 28: чого чекати від курсу гривні цього тижня

Попри очікування економістів, долар в останній тиждень виріс відносно гривні. Чого очікувати від валютного курсу цього тижня, читайте на Фінанси 24.

Курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період з 1 по 5 березня коридор по долару на міжбанку буде в межах 27,75 – 28,10 гривні. У банках готівковий курс долара буде в межах 27,65 — 28,15 гривні.

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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,80 – 28,10.

Що впливає на гривню

Нерезиденти й ОВДП

Портфель гривневих ОВДП серед інвесторів-нерезидентів за тиждень скоротився на 117 мільйонів гривень, за даними Міністерства фінансів.. Це основна причина девальвації гривні минулого тижня. Як це працює? Щоб вкластися в гривневі ОВДП, іноземці продають валюту та купують гривню. Через підвищений попит на гривню – її вартість росте.

Не домовилися з МВФ

Переговори щодо продовження співпраці України з МВФ закінчилися безуспішно – Україні поки що не будуть давати другий транш, який очікували ще у вересні минулого року. Детальніше про це у матеріалі – Україна без МВФ: що буде з гривнею та економікою.

Економісти, опитані Liga.net, переконані, що це вплинуло на бажання інвесторів вкладатися в ОВДП, але вважають це тимчасовим. Щобільше, очікують, що 4 березня Нацбанк може підняти облікову ставку з 6% до 6,5%. А це привабить інвесторів, адже ставки дохідності ОВДП також можуть зрости.

Зима заважає аграріям

На початку нового посівного сезону аграрії масово продають валюту на ринок. Через зиму цього поки не сталося. Аналітики очікують, що цей фактор почне укріплювати гривню вже у березні.