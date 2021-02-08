Курс валют на 8 лютого: долар і євро різко впали в ціні
На понеділок, 8 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Офіційний курс валют долара та євро на 8 лютого
У понеділок, 8 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,77 гривні. Це на 12 копійок менше, ніж 5 лютого.
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Європейська валюта продовжує суттєво падати в ціні. Відтак, євро у понеділок оцінили в 33,28 гривні, що на 18 копійок менше ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку:
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,72 – 27,74 гривні;
- Євро: 33,32 – 33,35 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках:
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,73 гривні, продаж – 27,94 гривні.
- Євро: купівля – 33,07 гривні, продаж – 34,49 гривні.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році за повідомленням "Інтерфакс-Україна", які отримали матеріали звіту.
- У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Як змінювався курс у 2020
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.
Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.
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