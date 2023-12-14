У Міжнародного енергетичному агентстві розповіли, що буде з нафтою у 2024 році

Міжнародне енергетичне агентство оновило свій прогноз щодо попиту на нафту у 2024 році. Більше про це – далі у тексті.

Новий прогноз щодо нафти

Міжнародне енергетичне агентство очікує, що у 2024 році глобальний попит на нафту зросте. Згідно з думкою фахівців, цьому навіть не завадить економічне сповільнення.

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Серед головних причин – поліпшення перспектив США та зниження цін на нафту. Додають, що світове споживання зросте до 1,1 мільйона барелів на день у 2024 році. У попередньому прогнозі вказували обсяги на 130 тисяч барелів менше.

Що відбувається з цінами на нафту

Аналітик з Sankey Research повідомив, що Саудівська Аравія може збільшити постачання нафти, аби відновити контроль за цінами на ринку. За його словами, країна уже використовувала таку стратегію у 2014 році.

Нафта подешевшала на цьому тижні до мінімуму за 6 місяців. Йдеться про ціну на рівні 72 доларів за барель. Варто враховувати, що напередодні в ОПЕК+ ухвалили рішення про добровільне скорочення обсягів видобування нафти на перший квартал 2024 року.

В Міжнародному економічному агентстві вказали, що скорочення постачання у рамках ОПЕК+ не надто сприяло підвищенню вартості нафти. З іншої сторони збільшення обсягів видобування в інших країнах також стане перешкодою для цього. На момент створення цього матеріалу, дві еталонні марки нафти торгуються на таких рівнях, за даними Bloomberg: