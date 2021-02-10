Біткойн знову б'є рекорди: чого очікувати від криптовалюти у 2021 році

Головна криптовалюта в світі знову оновила свій історичний максимум. Так, 9 лютого, ціна біткойна досягла позначки у 48 тисяч доларів. Однак зупинятись на цьому вона не планує.

Біткойн зросте до 100 тисяч доларів?

Генеральна директорка американського підрозділу біржі Binance Кетрін Колі вважає, що біткойн може піднятись як до 75 тисяч доларів, так і до 100 тисяч доларів. Про це повідомляє Cointelegraph.

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"Якщо ви припускали можливість зростання біткойна до 50 тисяч доларів, то я б поставила мету вище. На мою думку, ми рухаємося в бік 75 тисяч доларів, можливо – 100 тисяч до кінця 2021 року", – заявила Кетрін Колі.

Причини росту біткойна

Подібний прогноз на курс головної криптовалюти робив й криптоаналітик Девід Зайлер в інтерв'ю Money Morning. Він переконаний, що на початку 2022 року біткойн буде коштувати вже 100 тисяч доларів.

Серед головних причин подорожчання криптовалюти аналітик називає:

халвінг, що відбувся в травні, знизив розмір нагороди, яку отримують майнер за видобуток криптовалюти, з 12,5 до 6,25 BTC;

купити біткойн стало набагато простіше. Цифрові гроші підтримали такі платіжні системи та додатки як Cash App, Robinhood і PayPal;

головна криптовалюта більше обговорюється в ЗМІ. Це підштовхує інвесторів до покупки цифрових грошей.

"Криптовалютна "снігова куля", що утворилась у 2020 році, у 2021 році буде ставити все більшою і швидшою… 2021 рік буде дуже позитивним і активним для криптовалюти", – сказав Девід Зайлер.

Скільки коштує біткойн зараз

У середу, 10 лютого, станом на 11:29 ціна біткойна становить 46 745 доларів. Про це свідчать дані CoinMarketCap.



Ціна біткойна на 10 лютого / Графіка CoinMarketCap