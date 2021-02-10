Біткойн знову б'є рекорди: чого очікувати від криптовалюти у 2021 році

Головна криптовалюта в світі знову оновила свій історичний максимум. Так, 9 лютого, ціна біткойна досягла позначки у 48 тисяч доларів. Однак зупинятись на цьому вона не планує.
Генеральна директорка американського підрозділу біржі Binance Кетрін Колі вважає, що біткойн може піднятись як до 75 тисяч доларів, так і до 100 тисяч доларів. Про це повідомляє Cointelegraph.
До теми Ціна біткойну досягла 48 тисяч доларів: що відбувається
"Якщо ви припускали можливість зростання біткойна до 50 тисяч доларів, то я б поставила мету вище. На мою думку, ми рухаємося в бік 75 тисяч доларів, можливо – 100 тисяч до кінця 2021 року", – заявила Кетрін Колі.
Подібний прогноз на курс головної криптовалюти робив й криптоаналітик Девід Зайлер в інтерв'ю Money Morning. Він переконаний, що на початку 2022 року біткойн буде коштувати вже 100 тисяч доларів.
Серед головних причин подорожчання криптовалюти аналітик називає:
"Криптовалютна "снігова куля", що утворилась у 2020 році, у 2021 році буде ставити все більшою і швидшою… 2021 рік буде дуже позитивним і активним для криптовалюти", – сказав Девід Зайлер.
У середу, 10 лютого, станом на 11:29 ціна біткойна становить 46 745 доларів. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Ціна біткойна на 10 лютого / Графіка CoinMarketCap