Американський стартап‚ який спеціалізується на виробництві та продажу звичайної консервованої води‚ зумів привернути чимало увагина різних рівнях та досягнути успішних результатів. При цьому компанія працює у секторі‚ який не надто цікавить інвесторів‚ але активно залучає кошти від них.

Йдеться про компанію‚ яку у 2018 році заснував Майком Сессаріо. Стартап всього за кілька років існування протиставляють справжнім гігантам у секторі‚ як-от Pepsi та Coke.

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Компанія‚ яка продає звичайну воду‚ залучила нові інвестиції

У березні стартап Liquid Death залучив інвестиції у розмірі 67 мільйонів доларів США‚ тоді як вартість компанії на ринку оцінили в 1‚4 мільярда доларів. Загалом компанії вдалося отримати більше ніж 267 мільйонів доларів від різних венчурних фондів. Усе це попри те, що Liquid Death перебуває в категорії, яка не надто цікавить багатьох інвесторів.

Річ у тому‚ виробництво напоїв – це досить складна індустрія для венчурних інвесторів та має низку особливостей‚ коли йдеться про інвестування. Загалом за все виділяють такі:

По-перше‚ ця галузь потребує значних капіталовкладень.

По-друге‚ потрібно вміти розпізнати компанію‚ яка буде показувати хороші результати у роздрібній торгівлі або знається на інших методах прямого продажу свого товару споживачам.

Ще один важливий аспект – здатність надихати постійних клієнтів‚ а не лише тих‚ хто звернув увагу на продукт всього один раз.

Для прикладу‚ керівник Science Ventures Майкл Джонс наголосив, що його компанія не прагнула активно "включатися" у сектор напоїв, однак все одно вирішила підтримати стартап Liquid Death. За його словами‚ у компанії є потенціал "поставити на вуха" традиційних гравців на ринку. Зокрема‚ Джонс згадав про Pepsi та Coke.

На момент створення цього матеріалу‚ ринкова капіталізація компанії Coca-Cola становить понад 263 мільярди доларів. Водночас вартість компанії PepsiCo оцінюють у майже 239 мільярдів доларів‚ згідно з даними Yahoo!Finance

Ден Бакстафф з компанії Spins, яка вивчає дані про роздрібну торгівлю, заявив‚ що компанія Liquid Death використовує для свого просування та успіху досвід маркетингу та розміщення пива на полицях, щоб мати можливість демонструвати хороші результати по продаж як у звичайних продуктових магазинах, але й здобувати клієнтів на різноманітних заходах, у барах та ресторанах, навіть на конференціях.