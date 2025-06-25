Что сказал Трамп

Дональд Трамп призвал Китай и другие страны не покупать иранскую нефть в обход санкционного режима США. Впрочем, он позволил Пекину продолжать закупки у Ирана пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Для Трампа это деликатный вопрос: почему до сих пор не снижен потолок цен на российскую нефть

Теперь Китай может продолжать покупать нефть у Ирана. Надеюсь, они также активно будут покупать и американскую нефть,

– заявил президент США.

При этом в Белом доме отметили, что заявление Трампа не означает ослабление американских санкций. Однако рынок нефти все же отреагировал на призывы Трампа – цены на "черное золото" упали почти на 6%.

Как на заявление Трампа отреагировали в Китае и США

Американские аналитики не были довольны словами Трампа, которые, по их мнению могут свидетельствовать об ослаблении санкционного давления на Иран.

Данный президентом Трампом зеленый свет Китаю на продолжение закупок иранской нефти отражает возвращение к слабым стандартам обеспечения соблюдения законодательства,

– заявил бывший сотрудник ЦРУ, а ныне генеральный директор Rapidan Energy Group Скотт Моделл.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, комментируя слова Трампа, заявил, что Пекин будет принимать взвешенные меры по обеспечению энергетической безопасности, руководствуясь исключительно национальными интересами.

Примечательно! Доля иранской нефти в общем объеме импорта Китаем в этом году составляет около 13,6%. Американская нефть составляет лишь около 2% китайского импорта.