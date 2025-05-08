Розпродаж долара в Азії

На азійських ринках американській валюті загрожує розпродаж на 2,5 трильйона доларів. Інвестори в Азії зменшують свої вкладення в долар, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Експерти вказали, що розпродаж може бути пов'язаний з тим, що експортери та інвестори в Азії просто накопичили "надзвичайно великий" запас доларів за останні роки. Проте на них також впливає загострення торгової ситуації у світі.

До теми! Індекс долара США з початку року впав на майже 8%, за даними MarketWatch. При цьому всі валюти країн Азії зміцнили свої позиції щодо долара.

Тож, деякі азійські інвестори можуть репатріювати частину коштів або постаратися застрахуватися від послаблення долара США на ринку. Крім того, привабливість долара у світі падає. Ба більше, статус долара, як головної резервною валюти у світі, опинився під загрозою.

Річ у тому, що інвестори наразі по-новому оцінюють перспективи американської валюти на тлі намагань Дональда Трампа змінити світовий торговий порядок. Додамо, що на цьому тижні виникли сподівання щодо деескалації торгової напруги, оскільки США та Китай проведуть у Швейцарії перші переговори після початку торгової війни.