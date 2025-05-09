Перевірити може кожен: яке золото найдорожче у світі
- Вартість золота визначається його пробою, кольором і попитом на ринку, причому 999 проба (24 карати) є найдорожчою.
- Золото, яке має пробу менше 14 каратів (585 проба), не вважається "справжнім золотом".
Метали, які зберігають свою якість називають дорогоцінними. Один із найвідоміших дорогоцінних металів у світі – це золото. Проте існують різні проби золота, що впливає на вартість.
Яка проба золота найцінніша
Золото – це метал, який видобувають в різних куточках світу. Проте не завжди цей процес є простим. Зокрема, дорогоцінний метал видобувають у шахтах, або знаходять в річках, пише 24 Канал з посиланням на Royal Coster Dimonds.
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На вартість золота впливають різні чинники:
- Проба золота;
- Колір;
- Попит на ринку.
До теми! Золото – це цінний та популярний метал, але не найдорожчий на ринку. До трійки найдорожчих металів у світі входять Каліфорній-252, осмій та родій.
Один із ключових факторів, на які звертають увагу, – це проба золота. Річ у тому, що золото часто з'єднують з іншими компонентами, як-от сріблом, міддю, платиною тощо. Зокрема, це потрібно для створення ювелірних виробів. Саме завдяки пробі відомо, яку частку у виробі становить саме золото. На сьогодні найдорожчою пробою золота є 999, яка відповідає 24 каратам.
Тоді як ювелірні вироби із золота 8 і 9 каратів (333 та 375 проби відповідно) менше, ніж на 50% складаються з золота. Відомо, що 1 карат дорівнює 1,24 частини чистого золота. Ба більше, все золото, яке має менш як 14 каратів (585 проба), не вважають "справжнім золотом". Існують ще такі проби золота:
- 750 проба (18 каратів);
- 833 проба (20 каратів);
- 916 проба (22 карати).