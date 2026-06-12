Чому не працюватиме Приват24

Подібну заяву опублікували у Телеграм-каналі банку.

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Згідно з інформацією, у ніч на 13 червня 2026 року Приватбанк планує провести планові регламентні роботи процесингового центру. Мета цих робіт – це збільшити потужності та безпеку проведення клієнтами операцій із платіжними картками.

У період проведення робіт 13 червня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками,

– йдеться у повідомленні.

Те саме стосується роботи:

банкоматів;

терміналів самообслуговування;

POS-терміналів банку.

Українцям пояснили, що зазвичай регламентні роботи проводяться саме у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

Зверніть увагу! Клієнтам банку порадили заздалегідь провести оплату картками чи відкласти на кілька годин.

Що ще варто знати про банки

Нагадаємо, що 5 травня у застосунку "Приват24" стався збій. Ситуацію підтвердили й у самому банку. Тоді як клієнтів запевнили, що незабаром все виправлять.

Крім того, тепер усі закордонні SWIFT-платежі у Monobank проводяться без комісії. Раніше в середньому SWIFT-переказ коштував користувачам десь 1 000 гривень комісії.