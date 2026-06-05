Що відомо про збій у Приват24?

Про те, що не працює в застосунку, повідомляють користувачі.

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Українці скаржаться, що не можуть зайти в застосунок банку. У когось не працює також сайт.

Так, під час авторизації в Приваті з'являється вікно з повідомленням про помилку.

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Збій у роботі Приват24 / Скриншот із застосунку

Ситуацію підтвердили і в самому банку. Там зазначили, що вже працюють, аби виправити збій. Також там підтвердили, що є складнощі з роботою сайту.

Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно. Дякуємо за терпіння – скоро все працюватиме, як завжди,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня у роботі застосунку також був збій. Тоді під час авторизації виникала аналогічна "помилка виконання операції". Проблему вдалося швидко розв'язати, але банк не назвав причину збою.