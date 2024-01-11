Вказують, що "Конверти" можуть закрити відразу низку потреб. У застосунку "Приват24" нову послугу можна буде відкрити через меню "Конверти" або меню "Гаманець".

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"ПриватБанк" запустив нову послугу для клієнтів

Член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко заявив, що "Конверти" – – це зручний фінансовий інструмент, який відповідає за такі опції:

Волонтери зможуть оперативно збирати донати;

Клієнти банку зможуть відкладати кошти;

Можливість управляти власними фінансами.

Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, треба лише додати до конверта опис збору, зображення та поширити Конверт в соціальних мережах. Його поповнити можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети,

– пояснили у "ПриватБанку".

Користувачі можуть відривати необхідну кількість "Конвертів" для планування фінансів чи накопичення грошей. Крім того, кошти можна збирати спільно з рідними або друзями. Також кошти з "Конвертів" можна витрачати на власні потреби, не переводячи їх на картку. Для цього потрібно, додати конверт в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також з конвертів можна переводити кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на "Конверти" інших людей.

Реакція співзасновника Monobank

Олег Гороховський не пропустив запуск "Конвертів" від "ПриватБанку". Бізнесмен висловив свою думку у телеграм. Зокрема, він написав, що державний банк запустив "вбивцю Банок".

Гороховський також оприлюднив декілька коментарів, які написали у соціальній мережі X (у минулому Twitter) під постом одного користувачів. Ось деякі з них: