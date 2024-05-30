"Приватбанк" отримав рекордний прибуток у 2023 році та сплатив податки на десятки мільярдів

Державний "Приватбанк" 30 травня оприлюднив інтегрований звіт про результати діяльності банку за 2023 рік. Зокрема, стало відомо, які прибуток отримав кредитор.

"Приватбанк" відзвітував про рекордний прибуток за 2023 рік. Крім того, кредитор повідомив, яку суму податків сплатив державі.

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"Приватбанк" отримав рекордний прибуток у 2023 році

Загалом за минулий рік український банк отримав рекордний прибуток до у розмірі 72,8 мільярда гривень. Це сума до вирахування податків. Натомість за результатами року "Приватбанк" сплатив державі 57 мільярда гривень у вигляді податку на прибуток та дивідендів.

Крім того, банк повідомив, що за 2018 – 2023 роки повернув державі майже 180 мільярда гривень у вигляді дивідендів та податків.

Також зауважили, що сильні фінансові результати та стійкість кредитор забезпечив, продовжуючи підтримувати українську економіку. Тоді як чистий кредитний портфель бізнес-клієнтів банку збільшився вдвічі з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що у березні Європейський банк реконструкції та розвитку відкриває кредитну лінію для "Приватбанку" на 25 мільйонів доларів. Головна ціль – це забезпечення безперебійної торгівлі з Україною.