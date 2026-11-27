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Що фінустанова виставила на торги

Обидва аукціони з продажу майна, що належить "Приватбанку", в селі Поляниця на Івано-Франківщині, заплановані на четвер, 26 листопада, не відбулися. На торги не подали жодної заявки, про що свідчать дані платформи Prozorro.Продажі.

Нерухомість та інфраструктурні об'єкти, які наразі перебувають в оренді до 31 грудня з умовою автоматичного продовження договорів, розділили на два лоти:

34 земельні ділянки загальною площею майже 101 гектар, 14 підвісних пасажирських канатних доріг, помпова станція, дві трансформаторні підстанції та 10 комерційних приміщень, зокрема лижна школа, прокатний пункт, дитячий комплекс, магазин (початкова вартість – 1,6 мільярда гривень без ПДВ);

без ПДВ); будівлі готельного комплексу Radisson, гуртожиток і дві земельні ділянки загальною площею близько 3,6 гектара (стартова ціна – 1,96 мільярда гривень без ПДВ).

Очікується, що надходження від реалізації покращать фінансовий результат банку, що дозволить збільшити обсяги сплати податків і дивідендів до держбюджету.

Як виглядає майно в Поляниці: дивіться фото

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Зверніть увагу! Претендувати на купівлю не зможуть підсанкційні особи, причетні до корупції, відмивання коштів чи фінансування тероризму, а також пов'язані з ризиковими юрисдикціями, олігархами або колишніми керівниками чи власниками банку. Обмеження стосуються й покупців з офшорною реєстрацією та непрозорою структурою власності.

Нагадаємо, напередодні "Приватбанку" після кількох невдалих спроб вдалося реалізувати інший непрофільний актив, отриманий у рахунок погашення кредитної заборгованості, – стадіон "Дніпро-Арена" разом із навчально-тренувальною базою. Переможцем торгів стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріал Естейт 7", засновником і кінцевим бенефіціаром якого є Владислав Штіпельман, що запропонувало за лот 56,21 мільйона гривень (без ПДВ).