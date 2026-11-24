Продаж "Дніпро-Арени" / Колаж 24 Каналу, фото Pexels і "Привабанк"
"Дніпро-Арена" – футбольний стадіон європейського класу на понад 31 тисячу глядачів, який реконструювали та відкрили у 2008 році. Разом із навчально-тренувальною базою та критим полем його виставили на продаж, і після кількох невдалих спроб аукціон нарешті відбувся наприкінці листопада.
За скільки продали спортивний комплекс
Стартову ціну суттєво зменшили – до 55,63 мільйона гривень проти 90,96 мільйона на попередніх торгах, про що свідчать дані Prozorro.Продажі.
Наразі на платформі очікується оприлюднення протоколу, однак у реєстрі цінових пропозицій уже зазначено єдиного учасника – Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріал Естейт 7", яке запропонувало за лот 56,21 мільйона гривень.
До слова, його засновником і кінцевим бенефіціаром є Владислав Штіпельман. Окрім того, меншими частками володіють:
- засновник девелоперської компанії Vertex Group Дмитро Харченко;
- співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак;
- голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков.
Продаж проводять за відкритою процедурою в межах затвердженої Наглядовою радою "Приватбанку" Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами. Кошти направлять на збільшення фінансового результату банку, а отже, обсягу сплачених податків і дивідендів до державного бюджету.
Який вигляд має спортивний комплекс: дивіться фото
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Розташований у центрі Дніпра стадіон відповідає вимогам УЄФА для проведення міжнародних матчів. Футбольне поле обладнане системами підігріву, автоматичного поливу та освітлення для вечірніх ігор. На території є ресторан на 550 місць, професійні роздягальні, зали для розминки, приміщення для тренерів, журналістів і суддівського корпусу, а також паркінг на 326 автомобілів і 19 автобусів.
Важливо! Претендувати на купівлю не зможуть підсанкційні особи, причетні до корупції, відмивання коштів чи фінансування тероризму, а також пов'язані з ризиковими юрисдикціями, олігархами або колишніми керівниками чи власниками банку. Обмеження стосуються й покупців з офшорною реєстрацією та непрозорою структурою власності.
Нагадаємо, напередодні "Приватбанк" також виставив на продаж частину майна гірськолижного курорту "Буковель". До складу одного з лотів увійшли земельні ділянки загальною площею майже 101 гектар, пасажирські канатні дороги, помпова станція, дві трансформаторні підстанції та комерційні приміщення. Інший охоплює готельний комплекс Radisson, гуртожиток для персоналу тощо.
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