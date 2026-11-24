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За скільки продали спортивний комплекс

Стартову ціну суттєво зменшили – до 55,63 мільйона гривень проти 90,96 мільйона на попередніх торгах, про що свідчать дані Prozorro.Продажі.

Наразі на платформі очікується оприлюднення протоколу, однак у реєстрі цінових пропозицій уже зазначено єдиного учасника – Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріал Естейт 7", яке запропонувало за лот 56,21 мільйона гривень.

До слова, його засновником і кінцевим бенефіціаром є Владислав Штіпельман. Окрім того, меншими частками володіють:

засновник девелоперської компанії Vertex Group Дмитро Харченко;

співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак;

голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков.

Продаж проводять за відкритою процедурою в межах затвердженої Наглядовою радою "Приватбанку" Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами. Кошти направлять на збільшення фінансового результату банку, а отже, обсягу сплачених податків і дивідендів до державного бюджету.

Який вигляд має спортивний комплекс: дивіться фото

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Розташований у центрі Дніпра стадіон відповідає вимогам УЄФА для проведення міжнародних матчів. Футбольне поле обладнане системами підігріву, автоматичного поливу та освітлення для вечірніх ігор. На території є ресторан на 550 місць, професійні роздягальні, зали для розминки, приміщення для тренерів, журналістів і суддівського корпусу, а також паркінг на 326 автомобілів і 19 автобусів.

Важливо! Претендувати на купівлю не зможуть підсанкційні особи, причетні до корупції, відмивання коштів чи фінансування тероризму, а також пов'язані з ризиковими юрисдикціями, олігархами або колишніми керівниками чи власниками банку. Обмеження стосуються й покупців з офшорною реєстрацією та непрозорою структурою власності.

Нагадаємо, напередодні "Приватбанк" також виставив на продаж частину майна гірськолижного курорту "Буковель". До складу одного з лотів увійшли земельні ділянки загальною площею майже 101 гектар, пасажирські канатні дороги, помпова станція, дві трансформаторні підстанції та комерційні приміщення. Інший охоплює готельний комплекс Radisson, гуртожиток для персоналу тощо.