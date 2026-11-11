Приватбанк виставив на продаж частину "Буковелю": яку ціну встановили

Adv

Що відомо про продаж відомого курорту

Як повідомляє Прозорро.Продажі, масштабний аукціон запланований на 26 листопада 2026 року.

Перший лот оцінили у 1,6 мільярда гривень. За ці гроші майбутній інвестор отримає:

34 земельні ділянки площею майже 101 гектар;

14 пасажирських канатних доріг;

насосну станцію;

дві трансформаторні підстанції;

десяток комерційних приміщень.

Другий лот є дорожчим – його стартова ціна становить майже 2 мільярди гривень. До цього пакету входять дві земельні ділянки, будівлі відомого готельного комплексу Radisson та гуртожиток для персоналу.

Чому банк продає курорт

Приватбанк отримав ці об'єкти на баланс як компенсацію за непогашені кредити колишніх власників. Зараз державний банк активно позбувається непрофільних активів, щоб оптимізувати свої витрати та повернути кошти державі.

На сайті банку наголошують, що до участі в аукціоні допускатимуться потенційні покупці, які:

не перебувають під санкціями;

не пов'язані з юрисдикціями неприйнятно високого ризику;

не мають корупційних правопорушень;

не причетні до фінансування тероризму та відмивання коштів;

не зареєстровані в офшорних зонах з непрозорою структурою власності;

не приналежні до олігархів та минулих керівників або власників банку.

Нагадаємо, що Буковель – це один з найбільших гірськолижних курортів у східній Європі. Він розташований на території села Поляниця.

Зокрема, нещодавно Приватбанк виграв суд проти Коломойського та Боголюбова. Верховний суд Великої Британії відмовив їм в оскарженні рішення про виплату понад 3 мільярдів доларів США на користь державного банку.