"ПриватБанк" буде доставляти картки у три нові країни: скільки це буде коштувати

Державний "ПриватБанк" збільшив кількість країн, у яких клієнти зможуть оформити доставку картки. Йдеться відразу про три нові країни.

"ПриватБанк" розширив географію доставлення карток у світі

Згідно з офіційними даними, відтепер "ПриватБанку" буде доставляти платіжні картки клієнтам, які перебувають у США, Швейцарії та Словенії. Безпосередньо за доставку карток буде відповідати Укрпошта.

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Додають, що Укрпошта буде доставляти замовлення на будь-яку адресу у вище згаданих країнах. Кредитор також розкрив деталі щодо вартості цієї послуги:

"ПриватБанк" буде доставляти платіжні картки до США, Швейцарії та Словенії безплатно до кінця поточного року ;

; Це стосується усіх клієнтів банку, які перевипустили поточну платіжну картку або відкрили нову цифрову картку в застосунку Приват24.

Станом на серпень 2024 року послуга з доставлення карток "ПриватБанку" доступна у 14 країнах світу.

Нагадаємо, що у середині серпня "ПриватБанк" змінив тарифи на перекази з валютних карток на закордонні картки всього світу. Державний банк вдвічі зменшив плату за міжнародні перекази у застосунку Приват24.