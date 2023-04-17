Йдеться про український "ПриватБанк". Фінансова установа не лише блокує картки, але й ухвалила рішення про анулювання договорів громадян Білорусі.

Варте уваги Інфляція – виклик для світу: як захистити свої гроші

"ПриватБанк " блокує картки громадян Білорусі

Наразі кошти з "ПриватБанку" можна вивести на інші рахунки, проте для цього потрібно при цьому бути присутнім особисто. Тобто громадянам Білорусі необхідно прийти до банку з документами, реквізитами рахунку в іншій фінансовій установі на своє ім'я. Переказати гроші на чужу картку неможливо!

Водночас білоруське видання додає, що у багатьох громадян сусідньої держави немає рахунків в інших банках, як і можливості виїхати з України. Варто зауважити, що "ПриватБанк" не вперше з 24 лютого 2022 року блокує рахунки білорусів.Саме тоді почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Важливо! США у середині квітня 2023 року запровадили санкції проти банку в Угорщині, який називають "клубом шпигунів". На Заході чиновники занепокоєні, що ця установа може сприяти посиленню позицій російської розвідки у Європі, як і бути частиною корупційних та інших незаконних фінансових схем.

Влітку минулого року деякі компанії та громадяни Білорусі зуміли розблокувати свої рахунки після ретельної перевірки Служби безпеки України. Проте це стосувалося далеко не всіх.

Відомо, що блокують рахунки білорусів, які мають тимчасову посвідку на проживання в Україні. Водночас людей з паспортами Білорусі, у яких є постійна посвідка на проживання таких проблем не фіксують.