Речь идет об украинском "ПриватБанке". Финансовое учреждение не только блокирует карты, но и приняло решение об аннулировании договоров граждан Беларуси.
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"ПриватБанк блокирует карточки граждан Беларуси
Сейчас средства с "ПриватБанка" можно вывести на другие счета, однако для этого нужно при этом присутствовать лично. То есть, гражданам Беларуси необходимо прийти в банк с документами, реквизитами счета в другом финансовом учреждении на свое имя. Перевести деньги на чужую карточку невозможно!
В то же время, белорусское издание добавляет, что у многих граждан соседнего государства нет счетов в других банках, как и возможности уехать из Украины. Стоит отметить, что "ПриватБанк" не впервые с 24 февраля 2022 блокирует счета белорусов. Именно тогда началось полномасштабное вторжение России в Украину.
Летом прошлого года некоторые компании и граждане Беларуси смогли разблокировать свои счета после тщательной проверки Службы безопасности Украины. Однако это касалось далеко не всех.
Известно, что блокируют счета белорусов, имеющих временный вид на жительство в Украине. В то же время людей с паспортами Беларуси, у которых есть постоянный вид на жительство таких проблем не фиксируют.