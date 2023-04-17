Речь идет об украинском "ПриватБанке". Финансовое учреждение не только блокирует карты, но и приняло решение об аннулировании договоров граждан Беларуси.

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"ПриватБанк блокирует карточки граждан Беларуси

Сейчас средства с "ПриватБанка" можно вывести на другие счета, однако для этого нужно при этом присутствовать лично. То есть, гражданам Беларуси необходимо прийти в банк с документами, реквизитами счета в другом финансовом учреждении на свое имя. Перевести деньги на чужую карточку невозможно!

В то же время, белорусское издание добавляет, что у многих граждан соседнего государства нет счетов в других банках, как и возможности уехать из Украины. Стоит отметить, что "ПриватБанк" не впервые с 24 февраля 2022 блокирует счета белорусов. Именно тогда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Важно! США в середине апреля 2023 года ввели санкции против банка в Венгрии, который называют "клубом шпионов ". На Западе чиновники обеспокоены тем, что это учреждение может способствовать усилению позиций российской разведки в Европе, а также быть частью коррупционных и других незаконных финансовых схем".

Летом прошлого года некоторые компании и граждане Беларуси смогли разблокировать свои счета после тщательной проверки Службы безопасности Украины. Однако это касалось далеко не всех.

Известно, что блокируют счета белорусов, имеющих временный вид на жительство в Украине. В то же время людей с паспортами Беларуси, у которых есть постоянный вид на жительство таких проблем не фиксируют.