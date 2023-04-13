У США вирішили запровадити нові санкційні обмеження, аби ще більше обмежити доступ Росії до міжнародної фінансової системи. Через це у поле зору американців потрапив один з угорських банків.
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Нові санкції США
Йдеться про Міжнародний інвестиційний банк Угорщини, який також називають "клубом шпигунів". Головний офіс цієї фінансової установи розташований у Будапешті. Контрольний пакет цього банку належить Росії.
У Мінфіні США заявили, що завдяки Міжнародному інвестиційному банку Росія має можливість для збільшення розвідувальної діяльності на території Європи. Ба більше, це ще додатковий інструмент, які використовує офіційна Москва у своїй злочинній діяльності.
Також банк в Угорщині може бути частиною корупційних та інших незаконних схем, які пов'язані із фінансами. Зокрема, йдеться про обхід санкцій проти Росії.
Нові санкції прокоментував заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. Він виділив такі моменти:
- Кремль намагається знайти способи для обходу багатосторонніх санкцій та експортного контролю;
- У США та партнери продовжують руйнувати схеми, які допомагають російському диктатору Володимиру Путіну на полі бою.
Згідно з виданням Politico, офіційний Вашингтон неодноразово повідомляв колегам у Будапешті, що Росія може використовувати цей банк з метою посилення свого впливу. Про це розповів журналістам посол США в Угорщині Девід Прессман. За словами дипломата, все це було безрезультатно. Відтак можна говорити про нове загострення відносин між США та Угорщиною.
Далі – більше! Західні чиновники були незадоволені присутністю банку в Угорщині. Головна причина – вони остерігалися, що фінансову установу можуть використовувати для російської розвідки у Європі.