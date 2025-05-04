Чи є ліміти на перекази
До 1 квітня 2025 року діяв ліміт у 150 000 гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку (P2P), однак Нацбанк вирішив його не продовжувати, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Це обмеження було встановлено НБУ для боротьби з протиправними фінансовими операціями.
З 1 квітня 2025 року НБУ не продовжив дію цього ліміту, однак банки впровадили власні обмеження відповідно до підписаного Меморандуму. Ці обмеження залежать від ризиковості клієнта та наявності підтверджених джерел доходів.
Зауважте! З 1 червня 2025 року для клієнтів із середнім та низьким рівнем ризику ліміт на перекази становитиме 100 000 гривень на місяць.
Обмеження не застосовуються до:
- Переказів між власними рахунками клієнта в одному банку
- Клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, які можуть здійснювати перекази в межах підтвердженого доходу.
- Офіційно зареєстрованих волонтерів.
Ліміти на перекази за кордон
Способи переказу коштів за кордон:
SWIFT-перекази: використовуються для великих сум або ділових операцій. Необхідно мати реквізити банку отримувача та враховувати можливі комісії.
P2P-перекази: швидкий спосіб переказу коштів з картки на картку, однак підлягає вищезазначеним обмеженням.
Онлайн-сервіси: такі як PayPal або Wise, можуть мати власні обмеження та комісії, а також залежати від умов воєнного стану в Україні.
Перед здійсненням переказу за кордон рекомендується:
Уточнити актуальні ліміти та умови у вашому банку.
Підготувати документи, що підтверджують джерела доходів, для можливості збільшення лімітів.
Враховувати можливі комісії та терміни зарахування коштів при виборі способу переказу.