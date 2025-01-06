Яка валюта у Придністров'ї: головні деталі, фото та до чого тут Тарас Шевченко

В останні дні Придністров'я опинилося в центрі уваги. Усе через зупинення транзиту російського газу через територію Українии. Це також привід дізнатися більше про валюту, яку використовують в самопроголешеній республіці.

Яка валюта про валюту в Придністров'ї

Офіційною валютою у Придністров'ї є придністровський рубль. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт уряду Великої Британії.

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Придністровський рубль ввели в обіг у 1994 році. Існує три покоління цієї грошової одиниці. Цікаво, що на деяких банкнотах придністровського рубля зображені відомі українські діячі. Йдеться про гетьмана Богдана Хмельницького та письменника Тараса Шевченка.

За межами самопроголошеної республіки Придністров'я не вийде обміняти молдавські леї або інші валюти на рублі або рублі на інші валюти. Ба більше, спроба провести оплату в Придністров'ї в інших валютах, окрім рубля, відносять до незаконної діяльності. Банкомати в самопроголошеній республіці не приймають картки, які видані не придністровськими банками.