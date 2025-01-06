Какая валюта о валюте в Приднестровье

Официальной валютой в Приднестровье является приднестровский рубль. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт правительства Великобритании.

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Приднестровский рубль ввели в обращение в 1994 году. Существует три поколения этой денежной единицы. Интересно, что на некоторых банкнотах приднестровского рубля изображены известные украинские деятели. Речь идет о гетмане Богдане Хмельницком и писателе Тарасе Шевченко.

За пределами самопровозглашенной республики Приднестровье не получится обменять молдавские леи или другие валюты на рубли или рубли на другие валюты. Более того, попытка провести оплату в Приднестровье в других валютах, кроме рубля, относят к незаконной деятельности. Банкоматы в самопровозглашенной республике не принимают карты, которые выданы не приднестровскими банками.

Что известно о Приднестровье

Это самопровозглашенная республика, которая занимает всю молдавскую часть Левого берега Днестра и имеет небольшой анклав на Правом берегу. Приднестровье объявило о своем создании 25 августа 1991 года - за два дня до провозглашения независимости Молдовой. Ее не признала ни одна из стран ООН. По Конституции Молдовы, эти земли принадлежат ей, однако де-факто они не подконтрольны официальному Кишиневу. Кроме того, Приднестровье – это контролируемая Россией территория на территории Молдовы и на границе с Украиной.