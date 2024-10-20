Камала Гарріс рекордними темпами збирає гроші на свою кампанію: про яку суму йдеться

Камала Гарріс – це кандидатка на посаду президента США від Демократичної партії, яка може назавжди змінити історію країни. Ба більше, вона уже досягала важливого рівня.

Камала Гарріс зібрала на свою кампанію шалену суму за рекордний час

Віцепрезидентка США Камала Гарріс зібрала на свою передвиборчу кампанію 1 мільярд доларів за менше ніж 3 місяці. Про це розповіли джерела, які обізнані з процесом збору коштів, інформує The New York Times.

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Додають, що жоден кандидат у президенти США не збирав стільки грошей настільки швидко після вступу в перегони. Крім того, команда Гарріс припинила "сурмити" про зібрані кошти, аби не дати демократам заспокоїтися.

Отримані кошти спрямовують на телевізійну та цифрову рекламу, а також роботу офісів і персоналу в 7 штатах,які коливаються з виборами, та за їх межами. Водночас ця історична сума не включає гроші, пожертвувані союзним суперкоаліціям.

Нагадаємо, що і Камалу Гарріс, і Дональда Трампа підтримують різні американські мільярдери. Зокрема, йдеться про Тейлор Свіфт, Ілона Маска, Мелінду Френч Гейтс та інших.