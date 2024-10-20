Камала Харрис собрала на свою кампанию бешеную сумму за рекордное время

Вице-президент США Камала Харрис собрала на свою предвыборную кампанию 1 миллиард долларов за менее чем 3 месяца. Об этом рассказали источники, которые знакомы с процессом сбора средств, информирует The New York Times.

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Добавляют, что ни один кандидат в президенты США не собирал столько денег настолько быстро после вступления в гонку. Кроме того, команда Харрис прекратила "трубить" о собранных средствах, чтобы не дать демократам успокоиться.

Полученные средства направляются на телевизионную и цифровую рекламу, а также работу офисов и персонала в 7 штатах, которые колеблются с выборами, и за их пределами. В то же время эта историческая сумма не включает деньги, пожертвованные союзным суперкоалициям.

Напомним, что и Камалу Харрис, и Дональда Трампа поддерживают различные американские миллиардеры. В частности, речь идет о Тейлор Свифт, Илоне Маске, Мелинде Френч Гейтс и других.