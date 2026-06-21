Який стаж потрібен для виходу на пенсію у 60 років?

В Україні право на пенсію за віком залежить не лише від досягнення встановленого віку, а й від наявності достатнього страхового стажу. Як пояснив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус для 24 Каналу, вимоги до стажу поступово зростають.

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Відтак, якщо у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно було мати щонайменше 32 роки страхового стажу, то у 2026 році ця вимога вже становить 33 роки. Водночас уже у 2028 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться щонайменше 35 років страхового стажу.

За словами Капінуса, нинішня модель була закладена ще пенсійною реформою 2017 року. Вона передбачає, що пенсійний вік може становити 60, 63 або 65 років залежно від того, скільки років людина офіційно працювала та сплачувала страхові внески.

Що робити, якщо стажу не вистачає?

Якщо необхідної кількості років стажу немає, українці можуть самостійно збільшити його через добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Для цього потрібно сплачувати добровільні страхові внески. До стажу зараховуються місяці, за які сплачено мінімальний страховий внесок. Сьогодні оформити таку участь можна дистанційно через вебпортал Пенсійного фонду. Ба більше, сплачувати внески дозволяється не лише за себе, а й за іншу людину.

За даними Пенсійного фонду, після запуску онлайн-сервісу українці уклали понад 11 тисяч договорів та здійснили десятки тисяч платежів для формування страхового стажу.

Хто може вийти на пенсію раніше?

Законодавство також передбачає випадки дострокового виходу на пенсію. Таке право мають окремі категорії громадян, зокрема ті, хто був звільнений через зміни в організації виробництва або праці та відповідає встановленим вимогам.

Для оформлення дострокової пенсії необхідно звернутися до центру зайнятості, а після завершення статусу безробітного подати документи до Пенсійного фонду України.