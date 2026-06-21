Какой стаж необходим для выхода на пенсию в 60 лет?

В Украине право на пенсию по возрасту зависит не только от достижения установленного возраста, но и от наличия достаточного страхового стажа. Как пояснил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в эфире 24 Канала, требования к стажу постепенно растут.

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Таким образом, если в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет требовалось иметь не менее 32 лет страхового стажа, то в 2026 году это требование уже составляет 33 года. В то же время уже в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 35 лет страхового стажа.

По словам Капинуса, нынешняя модель была заложена ещё пенсионной реформой 2017 года. Она предусматривает, что пенсионный возраст может составлять 60, 63 или 65 лет в зависимости от того, сколько лет человек официально работал и платил страховые взносы.

Что делать, если стажа не хватает?

Если необходимого количества лет стажа нет, украинцы могут самостоятельно увеличить его путем добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Для этого необходимо уплачивать добровольные страховые взносы. В стаж зачисляются месяцы, за которые уплачен минимальный страховой взнос. Сегодня оформить такое участие можно дистанционно через веб-портал Пенсионного фонда. Более того, уплачивать взносы разрешается не только за себя, но и за другого человека.

По данным Пенсионного фонда, после запуска онлайн-сервиса украинцы заключили более 11 тысяч договоров и осуществили десятки тысяч платежей для формирования страхового стажа.

Кто может выйти на пенсию раньше?

Законодательство также предусматривает случаи досрочного выхода на пенсию. Такое право имеют отдельные категории граждан, в частности те, кто был уволен в связи с изменениями в организации производства или труда и соответствует установленным требованиям.

Для оформления досрочной пенсии необходимо обратиться в центр занятости, а после прекращения статуса безработного подать документы в Пенсионный фонд Украины.