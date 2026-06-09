Чи можна піти на пенсію, маючи 12 років стажу?

12 років стажу наразі недостатньо, аби піти на пенсію, повідомляє Пенсійний фонд.

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Наразі мінімальна вимога до кількості стажу складає 15 років. Це мінімум для того, аби піти на заслужений відпочинок у 65 років.

Якщо особа не набула достатньо стажу у вказаному віці, вона не має права на пенсію. Проте ця людина може отримати спеціальну допомогу, зазначає Пенсійний фонд. Така виплата визначається як різниця між середньомісячним доходом родини на одну особу за останні пів року та прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб.

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Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу та виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,

– наголошує ПФУ.

Зауважимо, ця допомога не може бути менш як прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Станом на 2026 рік, це 2 595 гривень.

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