Тираж на 10 мільйонів: НБУ випустив пам'ятну монету на честь воїнів ППО

Український Нацбанк присвятив пам'ятну монету Повітряним Силам ЗСУ, представивши її на сьогоднішній презентації. Ця монета стане доповненням до серії, яка присвячена українським захисникам та захисницям.

Нову пам'ятну монету представив очільник НБУ Андрій Пишний разом з представниками Повітряних Сил ЗСУ.

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ППО – надійний щит України

Монета, яку присвятили воїнам ППО, надійде в обіг у п'ятницю, 4 серпня 2023 року. Номінал пам'ятної монети – 10 гривень, а її тираж становить 10 мільйонів штук. Цю монету зобов'язані приймати для усіх видів готівкових платежів, а також зараховувати на рахунки.

Сьогодні ми презентуємо нашу нову обігову пам'ятну монету "ППО – надійний щит України", щоб вкарбувати в металі звитягу підрозділів, які забезпечують протиповітряну оборону,

– заявив глава Нацбанку Андрій Пишний.

На реверсі пам'ятної монети зображена установка Patriot, яку Україна отримала від США, а на фоні можна помітити радар, що виявляє ціль. Крім того, там є напис: "ППО – надійний щит України". Над дизайном монети номіналом 10 гривень працювали Тетяна Балута, а скульптором був Володимир Дем’яненко.

Нацбанк випустив нову пам'ятну монету на честь воїнів ППО/ Інфографіка НБУ

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